Россия и Украина обменялись останками погибших в годы ВОВ солдат Красной армии

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Отечественные и украинские поисковые организации обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов. Торжественная церемония состоялась в воскресенье, 24 октября, в пропускных пунктах Новые Юрковичи и Сеньковка.

Переданные останки принадлежали бойцам из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской республик, Коми и Крыма.

Председатель межрегиональной общественной организации «Военная археология» Юрий Соломатин сообщил, что идентификация бойцов — сложный и кропотливый процесс. Так, одного из них опознали по сохранившемуся снимку партийного билета.

Представитель украинской организации «Военная археология» Андрей Пулин добавил, что взаимодействие стран в таких вопросах — это совершенно нормально.

— Я надеюсь, что эти мероприятия будут продолжены, еще не один боец и командир Красной армии вернется домой и ляжет в свою родную Землю, — передает РИА Новости слова советника ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антона Торгашева.

Ранее стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой. Она скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 99 лет.