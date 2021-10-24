Выявлен новый способ борьбы с хандрой и депрессией

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Депрессия и хандра стали неотъемлемыми спутниками для людей в период пандемии коронавирусной инфекции. Однако, как показало исследование, именно ностальгия поможет побороть эти чувства.

Вселить в человека надежду могут воспоминания из прошлого. Поэтому ностальгию можно считать способом выживания, когда очень одиноко, а также в трудные времена.

В исследовании, которое проводилось Саутгемптонским университетом, приняли участие почти четыре тысячи человек. Исследование помогло выяснить, что именно одинокие люди чувствовали себя наиболее несчастными. На помощь им приходила ностальгия, передает финское издание Helsingin Sanomat.

— Одиночество может сделать человека несчастным точно так же, как инфекция может сделать человека больным. Однако чувство одиночества может запустить ностальгические воспоминания, чтобы настроение немного поднялось. В этом отношении ностальгию можно сравнить с иммунитетом, который борется с вирусом, — отметил Том Вайлштат, социальный психолог.

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