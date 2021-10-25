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Нарушения порядка в многоэтажках предложили фиксировать через камеры видеонаблюдения

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нарушения порядка в многоэтажках предложили фиксировать через камеры видеонаблюдения
Фото: Анна Быкова

Лестничные клетки в многоквартирных домах нужно оборудовать видеонаблюдением и передать надзор за«картинками» с камер в ведение МВД. При нарушениях жильцами установленных законов полицейские смогут выписывать штрафы, используя видеодоказательства. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его словам, такое нововведение поможет обеспечению порядка и безопасности жильцов многоэтажек. Кроме того, видеонаблюдение окажет правоохранителям значительную помощь в рамках различных разбирательств между жильцами дома, предотвращении преступлений и их расследовании.

— Надо сделать камеры, договориться с жильцами, мало кто не будет против курильщиков, например, на лестничной клетке. И пусть штрафуют нарушителей порядка. Это можно сделать. И бюджет будет пополняться, — сказал Крохин.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», как не ошибиться с квартирантами при сдаче жилья. Многие москвичи сдают в аренду свою недвижимость, и многие из них страдают от действий недобросовестных квартирантов. Среди возможных крайне неприятных действий квартирантов может быть пересдача ими жилья другим людям. О такой ситуации собственник жилплощади узнает уже по факту, когда, например, придет проверить, все ли в порядке с квартирой.

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