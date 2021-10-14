Наркопритон, собаки, суд: как не ошибиться с квартирантами при сдаче жилья

Фото: pixabay.com

Многие москвичи сдают в аренду свою недвижимость, и многие из них страдают от действий недобросовестных квартирантов. Так, на днях в СМИ появилась новость о том, что жительница подмосковных Химок сдала на летний период свою квартиру, а арендатор нарушил всевозможные запреты: завел собаку, сломал холодильник, отказался оплачивать коммунальные платежи. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как при сдаче квартиры не ошибиться с жильцами и при необходимости без проблем их выселить.

Какие могут быть проблемы

Как рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков, вопрос о том, как сдать квартиру и не нажить проблем, — один из самых популярных у граждан, юристов и риелторов. Среди возможных крайне неприятных действий квартирантов может быть пересдача ими жилья другим людям. О такой ситуации собственник жилплощади узнает уже по факту, когда, например, придет проверить, все ли в порядке с квартирой.

— Бывают и случаи, когда организовывают наркопритоны. Снимают вашу квартиру, а потом вы начинаете проходить свидетелем по уголовному делу, потому что в вашей квартире кого-то «накрыли», — сказал эксперт.

Также бывают случаи, когда квартиранты специально заводят в жилище бойцовских собак. Животные им нужны для того, чтобы пугать собственника жилья, пришедшего за ежемесячным платежом, и не пускать его в дом.

— Просто не пускают в квартиру таким образом. Собака лает, а вы за деньгами пришли. Тут без мошенничества, а неприятно, — подчеркнул собеседник издания.

Выселить

По словам Манаенкова, самое главное при сдаче жилья — четко прописывать договор найма и не использовать в качестве его основы стандартные формы из интернета.

— Должны быть очень четко прописаны все случаи выселения вашего жильца, очень четко прописан скорый порядок его выселения, если он нарушает договоренности. Например, если последний день оплаты за жилье 10-е число каждого месяца, а квартирант не платит второй месяц и не выехал, то собственник жилья не несет ответственности за все его вещи в квартире, может приехать с полицией и вскрыть дверь. Порядок должен отдельно и четко прописываться, — сказал эксперт.

Он добавил, что, если квартирант не хочет покидать жилье, можно обратиться с этой проблемой к участковому: он поможет освободить жилище от непорядочного квартиранта. Но если порядок выселения не прописан в договоре, то возможно только судебное разрешение ситуации.

В свою очередь председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин рассказал, что юридический механизм выселения квартирантов — достаточно длительный процесс. Вообще говоря, порядок расторжения документа о найме может быть внесудебным или судебным, что тоже должно отражаться в договоре и иметь основания. Если по первому порядку не удается выселить квартиранта, то остается только второй.

— По закону, Гражданскому кодексу, аренда подразумевает судебное расторжение. В этом случае, если одна из сторон отказывается расторгать договор, здесь поможет только подача иска в суд о выселении и прекращении договора. Это может занять несколько месяцев — до полугода, — добавил эксперт.

После решения суда выселением недобросовестного гражданина занимаются приставы. По словам эксперта, собственнику квартиры также важно иметь в виду, прекратил ли договор на момент выселения жильца свое действие или нет.

— Если прекратил, то позиция арендодателя лучше. Человек находится в его квартире без оснований. Когда собственник обращается к правоохранителям в такой ситуации, у него больше шансов, что его поддержат в этом вопросе. Но так как много существует нюансов, все равно лучше обращаться в суд. Там вопросы будут подняты и исследованы. Будет принято обоснованное решение, — поделился Крохин.

Также он подчеркнул, что договор найма необязательно заверять у юриста или нотариуса. На данный момент можно заключать его в обычной письменной форме. Но документ, заверенный у нотариуса, который считается публичным свидетелем, можно считать более защищенным. Правда, такая услуга стоит дорого.

Как найти нормальных

Чтобы сдать квартиру порядочному человеку, нужно предпринять ряд шагов по его проверке. Как рассказал Манаенков, для этого нужно не только проверять возможного квартиранта на наличие у него паспорта, но и убедиться в действительности самого документа.

— Проверить данные паспорта, его действительность можно на сайте МВД. Также стоит проверить человека на предмет адекватности и наличия у него неисполненных судебных задолженностей. Если у него уже есть «хвост» с прошедших судов, имеется много штрафов, на нем висит большая денежная задолженность — понятно, что он вам вряд ли будет платить. Сделать это можно на сайте ФССП, — добавил эксперт.

Также можно получить информацию в суде по месту регистрации потенциального квартиранта о его участии в судебных процессах. Если гражданин является «профессиональным сутяжником», добавил эксперт, то высока вероятность того, что ему будет интересно посудиться с собственником квартиры, из которой он однажды все равно съедет.

— Соцсети очень круто помогают. По сути, это зеркало человека. Можно зайти и посмотреть, о чем человек думает. Может, он сочувствует радикальным движениям. Вы сразу составите портрет человека — насколько он адекватен, — добавил Манаенков.

Эксперт также подчеркнул, что таким образом можно проверять не только квартиросъемщиков, но и арендодателей.

В начале октября в беседе с «ВМ» эксперты пояснили, почему нет смысла покупать квартиру для сдачи в аренду. По их мнению, жилье, приобретенное специально для сдачи в аренду, окупится только через длительный срок.