Нерабочие дни начинаются в некоторых регионах России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае с понедельника, 25 октября, начинаются нерабочие дни.

Выходные во всех субъектах продлятся до 7 ноября включительно.

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В Самарской области на две недели прекратят свою деятельность все организации и ИП, кроме больниц, аптек, МФЦ и других. В этот период посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном COVID-19.

В период нерабочих дней в Нижегородской области с сохранением зарплаты многие организации приостанавливают свою деятельность, массовые мероприятия не проводятся. При этом могут продолжить работать непрерывно действующие организации, системообразующие компании, медицинские и аптечные организации, учреждения социального обслуживания населения, а также органы госвласти и местного самоуправления.

В Пермском крае вводятся QR—коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых жителей.Крупные торговые объекты в Пермском крае будут закрывать, если они не станут соблюдать правила, введенные из-за пандемии в регионе: маски, разметки, социальная дистанция.

В период нерабочих дней в Новгородской области будут работать все предприятия непрерывного цикла. Все остальные могут работать при условии допуска на работу сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19. Такие требования распространяются, в том числе, и на заведения общепита.

В Воронежской области приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключения - аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, любые розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи или с условием доставки.

В Курской области вводится самоизоляция для граждан 65+ без вакцинации. Закрываются все торговые организации, кроме аптек, магазинов, продающих товары первой необходимости, и детских магазинов, которые торгуют детским питанием, средствами гигиены и детской одеждой.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.