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Путин подписал указ о нерабочих днях в России из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин подписал указ о нерабочих днях в России из-за COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 20 октября.

— Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте РФ, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в документе главы государства.

Указ, как следует из его текста, вступает в силу со дня опубликования, отмечается на сайте Кремля.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.

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