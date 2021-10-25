Фестиваль Artlife Fest включит в себя почти 350 произведений искусства

Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В Москве в ЦВЗ «Манеж» с 25 по 31 октября пройдет международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Мероприятие будет проходить в формате COVID-free. На фестивале будет представлено более 330 работ художников и скульпторов из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе организатора.

— Концепция фестиваля в этом году — «Путь новой реальности». Наша цель — дать каждому человеку возможность прикоснуться к невероятно мощной и красивой силе искусства, которая помогает возродить веру в то, что реальность удивительна и прекрасна, а перемены лишь открывают новые возможности, — отметили в пресс-службе.

Произведения более 60 художников созданы в различных техниках рисования, передает РИА Новости.

Кроме этого, посетители выставки смогут посетить лекторий, представляющий собой образовательное пространство на 500 человек.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации на сайте.

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии». Хеллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В честь праздника в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.