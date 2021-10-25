Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль Artlife Fest включит в себя почти 350 произведений искусства

Виктория Храменкова

Развлечения
Фестиваль Artlife Fest включит в себя почти 350 произведений искусства
Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В Москве в ЦВЗ «Манеж» с 25 по 31 октября пройдет международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Мероприятие будет проходить в формате COVID-free. На фестивале будет представлено более 330 работ художников и скульпторов из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе организатора.

— Концепция фестиваля в этом году — «Путь новой реальности». Наша цель — дать каждому человеку возможность прикоснуться к невероятно мощной и красивой силе искусства, которая помогает возродить веру в то, что реальность удивительна и прекрасна, а перемены лишь открывают новые возможности, — отметили в пресс-службе.

Произведения более 60 художников созданы в различных техниках рисования, передает РИА Новости.

Кроме этого, посетители выставки смогут посетить лекторий, представляющий собой образовательное пространство на 500 человек.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации на сайте.

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии». Хеллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В честь праздника в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.

Читайте также:
ФестивалиМоскваИскусство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте