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Разработчик вакцины «Спутник V» отметил ее безопасность для будущих родителей

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Разработчик вакцины «Спутник V» отметил ее безопасность для будущих родителей
Фото: pixabay.com

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна для репродуктивной системы человека. Отмечается, что только при заражении вирус может оказывать негативное влияние на нее. Об этом заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В плане репродуктивной безопасности — это большие исследования не только наши, а в первую очередь проведенные Центром акушерства, гинекологии имени В. И. Кулакова, откуда однозначно совершенно следует, что вакцина полностью безопасна, — рассказал Гинцбург.

Кроме этого, разработчик вакцины подчеркнул, что те люди, которые надеются обезопасить себя от заболевания COVID-19 при помощи специального заражения — очень плохо поступают. Потому что ковид может негативно повлиять на репродуктивную функцию человека, передает ТАСС.

Ученый также посоветовал тем, кто думает о рождении детей, обязательно вакцинироваться.

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Вечером, 24 октября, грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных препаратов. Гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции остались в списке противопоказаний.

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