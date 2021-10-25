Россия проведет необычный эксперимент на МКС в 2022 году

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В российском модуле «Наука» на Международной космической станции в 2022 году планируется провести эксперимент с перепелиными яйцами. Об этом сообщил заместитель директора по науке Института медико—биологических проблем РАН Владимир Сычев.

В инкубаторе будет по 14 яиц. Они будут находится в условиях невесомости и одновременно в условиях земной тяжести, которые будет имитировать центрифуга.

— Первым на борт МКС доставляется инкубатор, потом — яйца, — отметил специалист в интервью с РИА Новости.

Также Сычев заявил, что в эксперименте птенцы выводиться не будут, их там просто негде содержать.Поэтому яйца будут фиксироваться на определенных стадиях развития эмбриона. Исследования будут проводится после их возвращения на Землю.

Отмечается, что устройства для инкубаторов получились довольно большими, а объем корабля «Союз» для возвращения грузов на Землю ограничен.

— Зафиксированные яйца придется спускать поэтапно в течение двух—трех лет, что удлинит процесс исследования, — заключил ученый.

5 октября на МКС для съемок фильма «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября. В настоящее время он проходит реабилитацию.