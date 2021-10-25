Движение транспорта ограничат в Лефортово из-за строительства БКЛ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Наличная улица, 3 Карта всех событий

С 1 ноября по 3 июня 2022 года в столице в ЮВАО перекроют и ограничат движение транспорта из-за строительства станции Большой кольцевой линии метро «Лефортово». Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

— Движение транспорта перекроют и ограничат в связи с проведением работ по строительству станции метро «Лефортово» Большой кольцевой линии с 1 ноября по 3 июня 2022 года, — говорится в сообщении.

С 5 ноября по 27 апреля 2022 года движение будет ограничено на улице Наличная в районе дома № 3. Так, с 1:30 до 5:30 на одной полосе частично с поэтапным занятием одной полосы с организацией приоритетного права проезда, также на этом же участке с 1 ноября по 3 июня 2022 года на одной полосе частично, передает агенство городских новостей «Москва».

Кроме этого, движение будет ограничено в проезде в районе дома № 3 по улице Наличная, а также в местном проезде в районе дома № 14 по улице Солдатская с 5 ноября по 27 апреля с 1:30 по 5:30 на одной полосе частично.

Также на улице Солдатская и Авиамоторная от дома № 3 до улицы Наличная до Крюковского тупика движение ограничат с 1 ноября по 3 июня 2022 года на двух полосах с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных расширений.

Движение будет полностью перекрыто в Каменнослободском переулке в районе пересечения с улицей Солдатская с 1 ноября по 3 июня 2022 года круглосуточно.

В воскресенье, 24 октября, стало известно, что схема движенияизменится на некоторых улицах в центре и на юго-востоке столицы.