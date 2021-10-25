Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию. Он объясняет это тем, что в его окружении произошло несколько случаев заражения COVID-19.

— По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме. Сам я здоров, тесты на коронавирус — отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником V» — высокий, — заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Все совещания и встречи будут проводиться в онлайн–формате, отметил Михаил Дегтярев.

По последним данным Минздрава края, за время пандемии коронавируса в регионе выявили более 90 тысяч случаев COVID-19 среди жителей, умерли — 886 человек. На лечении находятся почти шесть тысяч человек, из них 39 — на ИВЛ.

22 октября стало известно, что дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала направлено в Генпрокуратуру.

— По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.