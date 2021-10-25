Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию

Виктория Храменкова

Общество
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию
Фото: roscongress/Андрей Любимов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию. Он объясняет это тем, что в его окружении произошло несколько случаев заражения COVID-19.

— По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме. Сам я здоров, тесты на коронавирус — отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником V» — высокий, — заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Все совещания и встречи будут проводиться в онлайн–формате, отметил Михаил Дегтярев.

По последним данным Минздрава края, за время пандемии коронавируса в регионе выявили более 90 тысяч случаев COVID-19 среди жителей, умерли — 886 человек. На лечении находятся почти шесть тысяч человек, из них 39 — на ИВЛ.

22 октября стало известно, что дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала направлено в Генпрокуратуру.

— По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Читайте также:
Михаил ДегтяревХабаровский крайСамоизоляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте