Дело Фургала направлено в Генпрокуратуру

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Дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала направлено в Генпрокуратуру. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы региона.

— По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова, — уточнила Петренко.

Петренко также уточнила, что причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых.

Представитель ведомства также отметил, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый (Фургал — прим. «ВМ») сообщал о давлении со стороны следствия и то, что следствие пытается склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве.

Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В июле 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

В рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Известно, что расследование дела об убийстве ведет с апреля 2019 года центральный аппарат Следкома по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

22 августа стало известно, что администрация московского следственного изолятора «Лефортово» запретила заключенным спать днем. В их числе оказался и Сергей Фургал.

1 октября Мосгорсуд оставил под стражей бывшего губернатора Хабаровского края и продлил его срок содержания под стражей на два месяца — до 7 декабря 2021 года.

В тот же день стало известно, что следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела для Сергея Фургала и его защитников до 15 октября.