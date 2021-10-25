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Врачи: Проблемы с памятью после COVID-19 могут сохраняться в течение года

Виктория Храменкова

Общество
Врачи: Проблемы с памятью после COVID-19 могут сохраняться в течение года
Фото: pixabay.com

Врачи из больницы Маунт–Синай в Нью–Йорке выяснили, что четверть пациентов, которые переболели коронавирусом, имеют проблемы с памятью, даже спустя год. Об этом говорится в журнале JAMA Network Open.

Спутанность сознания является распространенным осложнением после перенесенной болезни. Однако у большинства пациентов наблюдается улучшение состояния уже спустя несколько недель. Но у некоторых последствия могут затянуться до нескольких месяцев.

Ученые проводили исследование при помощи 740 пациентов, передает ФАН.

— У 15 процентов наблюдались проблемы с беглостью речи, у 16 процентов — нарушение когнитивных функций, у 18 процентов — замедленная обработка информации, — говорится в исследовании.

Также большинство — 24 процента, не смоли запомнить новую информацию. 23 процента — с трудом могло что-то вспомнить.

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Ухудшение памяти может наблюдаться и из-за удаленных зубов. 18 октября врач–стоматолог объяснил, с чем может быть связано это явление. Он отметил, что если зуб по разным причинам пришлось удалить, то необходимо его заместить, чтобы уберечь себя от разного рода заболеваний.

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