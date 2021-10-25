Москва просубсидирует кредитные ставки для крупных работодателей

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Правительство Москвы одобрило проект предоставления льготных кредитов для крупных работодателей. Такая мера поддержки предназначена для компаний, которые входят в наиболее пострадавшие в период пандемии коронавируса отрасли. Об этом сообщила в понедельник, 25 октября, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что с 2020 года такая же льгота действует в городе для малого и среднего предпринимательства.

— С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей, — заявила заммэра.

Наталья Сергунина добавила, что предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга, развлечений, организации мероприятий и спорта смогут воспользоваться указанной мерой поддержки.

В рамках реализации программы город просубсидирует четыре процента годовой ставки по кредиту крупных работодателей. Для предпринимателей ее размер не превысит шести процентов годовых.

Срок предоставления субсидий составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа — до 500 миллионов рублей.

До этого сообщалось о другой льготе для столичных бизнесменов. Так, перечень предназначенных для имущественных мер поддержки малого и среднего предпринимательства помещений пополнили еще 108 нежилых объектов с начала 2021 года. Их общая площадь составила около шести с половиной тысяч квадратных метров.