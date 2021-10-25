Экстрасенс Мехди Вафа назвал основные зависимости знаков зодиака
Многие люди подвержены различным зависимостям. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал те из них, которые характерны для представителей знаков зодиака.
Овен
Овны зависят от своих амбиций — они не могут сидеть в стороне, когда вокруг происходит столько интересного! И остановиться они могут в двух случаях. Если им стало не интересно или они полностью исчерпали внутренние ресурсы.
Телец
У Тельцов есть целый ряд зависимостей, но они друг другу не мешают. Первостепенны для представителей этого знака человеческие привязанности. Контакты с другими очень важны для них. Параллельно Тельцы могут быть зависимы от вредных привычек или от «места» — когда все остается стабильным и находится на своих местах.
Близнецы
Они зависят от мнения со стороны, но лишь в определенных ситуациях и обстоятельствах. Все из-за их противоречивой и многогранной натуры. Например, при увлечении каким-то проектом, они могут гнуть свою линию против всего мира, если уверены в правоте. По словам специалиста, это говорит о целостности характера. В то же время Близнецы могут всерьез обидеться на близкого или не очень человека из-за малейшего недопонимания по пустяковому поводу.
Рак
Раки азартны, но умеют себя контролировать. Обычно их увлечения не приводят к чему-то страшному. Также они зависят от своего внутреннего «хочу», которое нужно уметь контролировать.
Лев
Львам нужно чувствовать себя лучшими. Они лидеры, которые хотят внимания, почитания и признания себя как выдающейся личности. Игнорировать и не прислушиваться к ним просто нельзя — иначе они уйдут.
Дева
Девы очень чувствительны. Они любят и ненавидят по максимуму, умеют тонко определять ложь и не приветствуют фальшь в людях. Могут удивить своим пылом и правдолюбием.
Весы
Весы сильно зависят от семьи. Могут даже отложить абсолютно все другие дела и полностью сосредоточиться на ней. Любят уют и красивые вещи, могут много времени тратить на стиль и дизайн.
Скорпион
Скорпионы увлечены своим любимым делом, выкладываясь больше, чем на 100 процентов и буквально «горя» им. Не собираются, да и не могут остановиться. Именно эта черта характера вкупе с хорошими навыками позволяет им достигать высоких результатов.
Стрелец
Они, как не удивительно, сильных зависимостей не имеют. Потому что обладают взвешенным и рассудительным характером, умеренны в желаниях и обладают большой силой воли. С натяжкой зависимостью может считаться следование за собственными желаниями, которые иногда толкают Стрельцов на разнообразные поступки.
Козерог
Козероги зависят от прошлого. Они очень чувствительны и впечатлительны, много рефлексируют, сосредотачиваясь на былом, что дает им стимул жить. И тут может быть два сценария — представители этого знака смогут обрести новых себя или просто потеряют много времени.
Водолей
Водолеи зависят от собственных привычек. Они привыкли брать от жизни только лучшее и уже давно нашли, где это лучшее находиться. И они не планируют брать кофе нигде, кроме того места в сто раз уже посещенном кафе. И так со всем, потому что такие привычки имеют свойство множиться.
Рыбы
Рыбы зависят от азарта, но, как и Раки, достаточно умеренны. Они любят готовить и любят вкусно поесть. Среди поваров можно частенько встретить представителей этого знака. Также они выбирают профессии, связанные с риском, передает «СтарХит».
До этого Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 знаков зодиака, с представителями которых будет нелегко построить гармоничные отношения. Среди них Козерог, Телец, Стрелец, Рак и Лев.