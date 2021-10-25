Экстрасенс Мехди Вафа назвал основные зависимости знаков зодиака

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Многие люди подвержены различным зависимостям. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал те из них, которые характерны для представителей знаков зодиака.

Овен

Овны зависят от своих амбиций — они не могут сидеть в стороне, когда вокруг происходит столько интересного! И остановиться они могут в двух случаях. Если им стало не интересно или они полностью исчерпали внутренние ресурсы.

Телец

У Тельцов есть целый ряд зависимостей, но они друг другу не мешают. Первостепенны для представителей этого знака человеческие привязанности. Контакты с другими очень важны для них. Параллельно Тельцы могут быть зависимы от вредных привычек или от «места» — когда все остается стабильным и находится на своих местах.

Близнецы

Они зависят от мнения со стороны, но лишь в определенных ситуациях и обстоятельствах. Все из-за их противоречивой и многогранной натуры. Например, при увлечении каким-то проектом, они могут гнуть свою линию против всего мира, если уверены в правоте. По словам специалиста, это говорит о целостности характера. В то же время Близнецы могут всерьез обидеться на близкого или не очень человека из-за малейшего недопонимания по пустяковому поводу.

Рак

Раки азартны, но умеют себя контролировать. Обычно их увлечения не приводят к чему-то страшному. Также они зависят от своего внутреннего «хочу», которое нужно уметь контролировать.

Лев

Львам нужно чувствовать себя лучшими. Они лидеры, которые хотят внимания, почитания и признания себя как выдающейся личности. Игнорировать и не прислушиваться к ним просто нельзя — иначе они уйдут.

Дева

Девы очень чувствительны. Они любят и ненавидят по максимуму, умеют тонко определять ложь и не приветствуют фальшь в людях. Могут удивить своим пылом и правдолюбием.

Весы

Весы сильно зависят от семьи. Могут даже отложить абсолютно все другие дела и полностью сосредоточиться на ней. Любят уют и красивые вещи, могут много времени тратить на стиль и дизайн.

Скорпион

Скорпионы увлечены своим любимым делом, выкладываясь больше, чем на 100 процентов и буквально «горя» им. Не собираются, да и не могут остановиться. Именно эта черта характера вкупе с хорошими навыками позволяет им достигать высоких результатов.

Стрелец

Они, как не удивительно, сильных зависимостей не имеют. Потому что обладают взвешенным и рассудительным характером, умеренны в желаниях и обладают большой силой воли. С натяжкой зависимостью может считаться следование за собственными желаниями, которые иногда толкают Стрельцов на разнообразные поступки.

Козерог

Козероги зависят от прошлого. Они очень чувствительны и впечатлительны, много рефлексируют, сосредотачиваясь на былом, что дает им стимул жить. И тут может быть два сценария — представители этого знака смогут обрести новых себя или просто потеряют много времени.

Водолей

Водолеи зависят от собственных привычек. Они привыкли брать от жизни только лучшее и уже давно нашли, где это лучшее находиться. И они не планируют брать кофе нигде, кроме того места в сто раз уже посещенном кафе. И так со всем, потому что такие привычки имеют свойство множиться.

Рыбы

Рыбы зависят от азарта, но, как и Раки, достаточно умеренны. Они любят готовить и любят вкусно поесть. Среди поваров можно частенько встретить представителей этого знака. Также они выбирают профессии, связанные с риском, передает «СтарХит».

До этого Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 знаков зодиака, с представителями которых будет нелегко построить гармоничные отношения. Среди них Козерог, Телец, Стрелец, Рак и Лев.