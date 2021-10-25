СМИ: В ноябре вырастут цены на гречку, овсянку и хлопья

Фото: moscow-live

На 10-20 процентов в России могут подорожать гречка, овсянка и хлопья. О росте цен в ноябре сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники среди производителей.

— Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая, — говорится в материале издания.

При этом, как отмечают специалисты, такая ситуация могла наступить еще раньше, но поставщики за счет уменьшения собственной выгоды не поднимали цены. Сейчас же они или должны поднять стоимость, или уйти с рынка, считает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Рост цен должен замедлиться вместе с поступлением нового урожая, а существующие поступления уже полностью обеспечивают внутренний спрос, поэтому дефицита круп ожидать не стоит.

До этого сообщалось, что компании по мясопереработке, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский», предупредили о повышении цен на свою продукцию. Планируется, что с конца октября — начала ноября колбасы и сосиски могут подорожать на 7–20 процентов.