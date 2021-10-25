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Два участка бывшей промзоны «Волгоградский Проспект» реорганизуют в столице

Анастасия Колоскова

Город
Два участка бывшей промзоны «Волгоградский Проспект» реорганизуют в столице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Около 200 миллиардов рублей инвестируют в реорганизацию двух участков на территории бывшей промзоны «Волгоградский Проспект» в рамках программы «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь двух участков бывшей промзоны «Волгоградский Проспект» в Нижегородском районе Москвы, которые подлежат комплексному развитию, составляет почти 45 гектаров. Сейчас там находятся офисы, склады и автосервисы. Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 200 миллиардов рублей, а поступления в городской бюджет — около 24 миллиардов рублей в год, — рассказал заммэра, отметив, что после реализации проекта город получит более девяти тысяч новых рабочих мест.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на этих участках построят более 690 тысяч квадратных метров недвижимости.

— Высокотехнологичные производства разместятся на первом участке бывшей промзоны «Волгоградский Проспект» и займут 265 тысяч квадратных метров, — пояснил он.

По его словам, более 425 тысяч квадратных метров территории на обоих участках промзоны определили под общественно-деловую застройку, где появятся деловые центры, магазины, банки, кафе и спортивные клубы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Восточное Дегунино в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют территорию бывшей промзоны «Вагоноремонт». Площадь данной территории — почти три гектара.

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