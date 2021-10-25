«Бить челом»: на Украине заявили, что Зеленскому скоро придется просить о встрече с Путиным

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени придется «унижаться» и просить о встрече с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации с газом в стране. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

— Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима, — рассказал он в эфире телеканала «НАШ».

Украинский президент еще летом понимал, что предстоят сложности с поставками газа. Тогда он планировал договориться о прямых трансферах из России.

По мнению политолога, РФ скоро начнет поставки голубого топлива по отечественному газопроводу «Северный поток — 2», что еще больше ухудшит транзит газа через Украину.

Корнейчук отметил, что страна берет газ из транзитной трубы, его может физически не хватить.

— Встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться, — заявил он.

При этом встреча лидеров двух государств, отметил политолог, состоится только тогда, когда этого захочет Путин.

До этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что особых предпосылок для разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не наблюдается. Причиной этому являются действия властей Украины.