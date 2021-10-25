Названа средняя стоимость аренды жилья в Москве

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Средняя ставка долгосрочной аренды жилья в Москве в октябре2021 года составляет 42 тысячи рублей в месяц за однокомнатную квартиру. По сравнению, с октябрем прошлого года она выросла на 8 процентов. Об этом сообщила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

— На рынке долгосрочной аренды наблюдается существенный прирост цен — с лагом по времени рынок стал отыгрывать отставание в ценовой динамике в сравнении с сегментом купли-продажи, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она отметила, что средние базовые ставки посуточной аренды за год выросли почти на четверть. Так, средняя ставка краткосрочной аренды жилья в Москве в октябре составляет 3 830 рублей в сутки против 3 160 рублей в прошлом октябре.

По словам эксперта, новый локдаун может привести к стагнации ставок, так как часть сотрудников снова переводят на удаленную работу.

Что касается Московской области, то здесь средняя ценадолгосрочной аренды выросла на 17 процентов - с 24 800 рублей до 29 000 рублей.

До этого риелтор назвал главную ошибку собственников недвижимости при сдаче жилья в аренду.