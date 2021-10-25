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Более 300 пустующих земельных участков благоустроят в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Более 300 пустующих земельных участков благоустроят в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтайская улица, 19 Карта всех событий

Более 300 свободных земельных участков, которые с июля 2021 года выявила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости на территории столицы, реорганизуют под детские и спортивные площадки, парковки и зеленые зоны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Одним из приоритетов работы правительства Москвы в земельно-имущественной сфере является мониторинг и выявление неиспользуемых, неоформленных, пустующих земельных участков на территории Москвы. К настоящему времени сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили более 300 свободных территорий, которые будут рассмотрены на предмет благоустройства, — рассказал Ефимов.

Он отметил, что один из таких участков уже благоустроили в Гольянове. На нем появилась открытая бесплатная автостоянка для местных жителей.

Все участки рассматривают члены городской комиссии, в которую входят представители Госинспекции по недвижимости, департамента городского имущества, Москомархитектуры, префектур округов и других профильных ведомств.

Госинспекция по недвижимости выявила бесхозный земельный участок на улице Алтайской, владение 19. Его площадь составил 1266 квадратных метров.

— Территория не была обременена земельно-имущественными отношениями и давно не использовалась. По инициативе контрольного ведомства участок был рассмотрен на заседании комиссии. Сегодня он вовлечен в хозяйственный оборот: там организована бесплатная парковка на 28 мест, пять из которых предназначены для маломобильных горожан, — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Территорию парковки заасфальтировали, на нее нанесли специальную разметку и организовали к ней подъезд, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны «Волгоградский Проспект» в рамках программы «Индустриальные кварталы».

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