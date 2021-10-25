Стало известно, сколько зарабатывают телохранители российских звезд

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Стало известно, какие гонорары готовы платить знаменитости своим телохранителям. Информацию об этом сообщил руководитель агентства телохранителей Александр Алиев.

— Средняя зарплата сотрудника агентства — от 120 тысяч рублей и выше, доходит до 200–220 тысяч рублей. Бывает так, что клиенты сами дают какие-то бонусы, — рассказал он в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Алиев отметил, что услугой телохранителей первым из отечественных звезд начал пользоваться Филипп Киркоров.

— Сережа уже какой-то член семьи. Он со мной уже 25 лет. Он и помощник, он и в доме приберет, и уберет, — рассказал о личном охраннике король эстрады.

Личных охранников также нанимают супруги Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Николай Басков.

К слову, именно по примеру Пугачевой Киркоров нанял охранников для постоянного сопровождения своих детей — Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. По словам певца, охранники получают за эту работу серьезные деньги. По его словам, таким мерам его научила бывшая супруга Пугачева.