Названы самые популярные районы для длительной аренды жилья в столице

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Арендаторы столичного жилья на длительный срок чаще всего интересуются вариантами в «Москве-Сити», Сосенском поселении и Хорошево-Мневниках. Об этом сообщила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Специалист рассказала, что в настоящее время на столичном рынке доступно порядка 15 тысяч квартир и апартаментов в долгосрочную аренду, что в полтора раза больше, чем в начале прошлого года.

— На первом месте по числу просмотров объявлений на рынке долгосрочной аренды — Пресненский район, на территории которого находится ММДЦ «Москва-Сити», то есть присутствует повышенный спрос со стороны тех сотрудников, кто хочет работать в пешей доступности от дома, — отметила она в комментарии РИАМО.

На втором месте — Сосенское поселение в Новой Москве. Данная локация отличается хорошей транспортной доступностью, так как здесь открыты несколько станций столичного метрополитена.

Замыкает тройку лидеров Хорошево-Мневники, в число лидеров также входят Раменки. В этих районах можно снять квартиры по цене ниже средней.

По словам Кирюхиной, минимальное число просмотров собирают объявления о сдаче жилья на территориях Новой Москвы, где небольшой объем предложения и нет станций метро.

До этого Кирюхина озвучила среднюю стоимость аренды жилья в столице.