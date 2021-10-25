Кардиолог назвала анализ крови, который покажет предрасположенность к болезням сердца

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Врач-кардиолог и психосоматолог Анна Кореневич назвала анализ крови, который покажет предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

По словам медика, ориентироваться стоит на липопропротеин А1, в который входит комплекс из двух молекул — липопротеина низкой плотности (ХЛНП) и белка аполипопротеина А. В отличие от общего холестерина и холестерина ЛПНП, показатель генетически детерминирован и повлиять на его уровень искусственно никак нельзя, передает издание «Невские новости».

— Например, у жителей Средиземноморья и Японии показатели липопротеина А в среднем в несколько раз ниже, чем у этнических индусов и южноафриканцев. Этим фактом можно объяснить сравнительно более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и более высокую продолжительность жизни в странах Средиземноморья и Японии, — пояснила она.

Врач добавила, что вполне достаточно сдать этот анализ раз в жизни, чтобы узнать, есть ли повышенный риск раннего развития атеросклероза, который приводит и к внезапной смерти, и к инсульту, инфаркту. На основании данных анализа можно скорректировать образ жизни, питание, физические нагрузки, чтобы снизить риск возникновения заболевания.

До этого врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, действительно ли опасно спать на левом боку, если у человека есть проблемы с сердцем.