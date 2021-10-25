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Раскрашенную под городецкую роспись ракету «Союз» установили на Байконуре

Михаил Алимов

Общество
Раскрашенную под городецкую роспись ракету «Союз» установили на Байконуре
Фото: Официальный сайт компании «Роскосмос»

Ракету «Союз-2.1а», раскрашенную под городецкую роспись, вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» установили на космодроме Байконур.

Их вывезли на стартовый комплекс площадки №31. Работы стартовали в 05:30 утра. В дальнейшем корабль предстоит состыковать с наземным оборудованием, провести все необходимые тесты и доложить о результатах.

Запуск и стыковка с МКС запланированы на 28 и 30 октября соответственно. Ракета доставит на станцию продукты, топливо, медикаменты, аппаратуру и запас воздуха.

Раскрашенную под городецкую роспись ракету «Союз» установили на БайконуреФото: Официальный сайт компании «Роскосмос»

Украсили ее в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Отмечается, что изображение под городецкую роспись наклеили на боковые блоки первой и третьей ступеней ракеты. На второй степени наклеен стикер с надписью, поздравляющей город с юбилеем. Кроме того, ожидается нанесение еще одной надписи в рамках коммерческого проекта — «180 лет Сбербанку», передает РИА Новости.

Городецкая роспись возникла в XIX веке как один из художественных промыслов. Она берет свое начало из города Городца в Нижегородской области.

До этого заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев рассказал, что в российском модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС) в 2022 году планируется провести необычный эксперимент с перепелиными яйцами.

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