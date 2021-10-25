Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Игорь Черевченко завершил работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Химки». Об этом сообщил бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в понедельник, 25 октября.
— Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко, — рассказал экс-чиновник.
Команду к предстоящей игре с «Уралом» и встрече с «Балтикой» в Кубке России, по его словам, будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов. Наставник работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года, отмечает «Матч ТВ».
«Химки» находятся на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб имеет в своем активе 11 очков.
22 октября столичное «Динамо» одержало победу над «Химками» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.
Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90).
«Химки» в 13-м туре РПЛ на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом» 31 октября. В Кубке России команда в Калининграде встретится с «Балтикой» 27 октября.