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Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Иван Юминов

Спорт
Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Фото: twitter/fc_khimki

Игорь Черевченко завершил работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Химки». Об этом сообщил бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в понедельник, 25 октября.

— Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко, — рассказал экс-чиновник.

Команду к предстоящей игре с «Уралом» и встрече с «Балтикой» в Кубке России, по его словам, будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов. Наставник работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года, отмечает «Матч ТВ».

«Химки» находятся на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб имеет в своем активе 11 очков.

22 октября столичное «Динамо» одержало победу над «Химками» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.

Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90).

«Химки» в 13-м туре РПЛ на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом» 31 октября. В Кубке России команда в Калининграде встретится с «Балтикой» 27 октября.

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