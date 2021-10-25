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В Союзе пенсионеров предложили три шага против мошенничества с жильем уязвимых граждан

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Союзе пенсионеров предложили три шага против мошенничества с жильем уязвимых граждан
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Присутствие третьего лица на сделках по недвижимости уязвимой группы населения, только безналичный расчет по ним, а также увеличение срока исковой давности по операциям с жильем помогут защитить таких граждан от действий мошенников. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, предотвратить мошенничество с недвижимостью пожилых и уязвимых групп граждан поможет проведение сделок с жильем исключительно в присутствии третьего, независимого лица — например, соцработника.

— С юридической точки зрения надо вводить дополнительные меры защиты пожилых людей от таких ситуаций. Они должны быть и в нотариате, и в системе регистрации. Все документы должны перепроверяться, важно спрашивать человека о необходимости сделки, не исходить из формальных доверенностей. Некий внешний наблюдатель должен присутствовать. Это может быть нотариат или лицо из соцслужб, — сказал Рязанский.

Третья сторона не только поможет проверить все документы для грядущей сделки, но и отследить передачу денег продавцу недвижимости, тем более если покупка проходит за наличные деньги. По мнению спикера, куплю-продажу для пожилых и уязвимых людей вовсе стоит проводить только через безналичный расчет.

— Такие процедуры должны быть застрахованы безналичной операцией — переводом на карту, счет, книжку. По крайней мере, если случилось самое плохое, у человека были бы средства приобрести свой угол, в котором можно дожить до конца своих дней, — отметил собеседник издания.

Помочь уязвимой группе людей вернуть жилье, потерянное из-за мошеннических действий, может увеличение срока исковой давности по сделкам с недвижимостью. Как заключил Рязанский, для защиты пожилых людей это стало бы действенным механизмом. Сегодня срок исковой давности равен трем годам, но суд в отдельных случаях может увеличить его.

Самыми частыми способами кражи недвижимости у родственников являются подделка документов и использование доверенностей, рассказала адвокат КА Pen & Paper Александра Харина. На практике нередко происходят случаи мошенничества с недвижимостью, когда виновником выступает родственник потерпевшего. Бывает, что родственники под предлогом безобидных действий, например, перепланировки земельного участка, уговаривают оформить генеральную доверенность. После этого происходят сделки по отчуждению имущества, рассказала адвокат.

В пятницу, 22 октября, «Вечерняя Москва» рассказала историю Надежды Михайловны Даниловой, 82-летней пенсионерки из Новой Москвы, которая из-за предательства со стороны близких родственников и доверчивости лишилась единственного жилья. В обмен на обещанную заботу старушка передала право собственности на свою квартиру в Наро-Фоминске внучатой племяннице. Однако спустя время родственникам надоело заботиться о ней. Сегодня Надежде Михайловне приходится жить в ужасных условиях.

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