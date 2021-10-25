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«Тени по квартире ходят»: Моргенштерн признался, что страдает от сонных параличей

Анна Михалюк

Общество
«Тени по квартире ходят»: Моргенштерн признался, что страдает от сонных параличей
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Один из самых скандальных рэперов страны Алишер Моргенштерн рассказал психологу, что много лет мучается от сонных параличей.

Исполнитель страдает от бессонницы, а иногда ночью он не может пошевелиться.

—Я пил в один период просто для того, чтобы засыпать. Меня преследуют с 13 лет сонные параличи. Раньше я их боялся, а сейчас прикольно. В основном это какие-то ужасы. Сонный паралич — это когда ты просыпаешься, но двигаться не можешь, и у тебя происходят кошмары наяву. Из этой фазы я научился выходить: двигаю пальцем ноги. Это единственное, что в такой ситуации у меня двигается, а потом начинает все тело. Это может длиться минуты 2–3, но там время по-другому идет. Бывает, глаза открываешь, а на тебя лицо кровавое с потолка кричит, тени по комнате ходят. Один раз маленький ребенок рядом на кровати лежал и плакал. Потом я научился «вставать» из себя, гулять по квартире. В этом что-то есть. Еще у меня бруксизм: я по ночам зубами скрежещу, поэтому они у меня такие маленькие были — я их сточил, — рассказал рэпер в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Психолог, которому он говорил о своих переживаниях, отметила, что бруксизм обычно возникает у людей, которые подавляют свои эмоции. Моргенштерн согласился с этим, отметив, что до 21 года он редко выражал свое мнение:

— Я старался найти одобрение и был «ужиком», который делает так, чтобы всем нравиться. А потом я резко стал делать то, что хочу.

В предыдущих интервью Моргенштерн высказывался, что не собирается давать интервью Ксении Собчак, однако из-за того, что она стала ведущей на его свадьбе с Диларой, рэпер все-таки согласился.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн потратил около 4 миллионов рублей на новые зубы — виниры музыканту устанавливали под общим наркозом.

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