Выставка «Передай соль!» откроется в галерее «Измайлово»

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Измайловский проезд, д.4 Карта всех событий

Галерея «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Передай соль» — проект о другом натюрморте и еде в искусстве.

Перед посетителями откроется книга о вкусной и здоровой пище в интерпретации современных художников. Здесь можно сравнить традиционный натюрморт с изящным завитком лимонной кожуры и дичью и современные подходы к теме еды. Все это отразилось в живописи, графике, видео, объекте и текстах.

Пространство выставки поделено на главы: современный натюрморт, новые объекты интереса художников, ощущение дома и тоска по нему, любовь, транслируемая через еду, еда и невроз, изобильное и скудное, застолье, игры в еду и с едой.

Название проекта «Передай соль!» отсылает к классическому анекдоту о смысле жизни: никто из нас не знает, насколько велика или мала отведенная ему роль. Возможно, она только в том, чтобы в нужный момент передать соседу по столу по его просьбе солонку. С другой стороны, соль — это символ, и вопрос «в чем тут соль?» уравнивает понятия «соль» и «смысл».

Выставка открыта с 19 ноября по 19 декабря, сообщается на сайте галереи.

Галерея «На Каширке» в свою очередь с 13 ноября открывает фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.