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Семерых российских туристов задержали в Турции

Михаил Алимов

Происшествия
Семерых российских туристов задержали в Турции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в Генконсульстве РФ.

— Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа, — передает сообщение РИА Новости.

Турецкие правоохранители в присутствии переводчика расспросили россиян и свидетелей по делу. В этот же день сотрудник отечественной дипмиссии приехал в жандармский участок и поговорил с задержанными. На следующий день состоялся суд, по результатам которого россиян оставили под стражей как подозреваемых в неумышленном поджоге леса.

Генконсульство направило официальный запрос турецким властям на предоставление полной информации по поводу задержания российских граждан и затребовало обеспечение консульского доступа к ним.

— Держим вопрос на контроле и в рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий, — рассказал собеседник агентства.

Это не первый случай задержания в Турции людей с российскими паспортами за этот месяц. В субботу, 9 октября, по подозрению в шпионаже местная полиция задержала шестерых человек. Сообщается, что задержанные были под наблюдением после въезда в Турцию. При обыске у них обнаружили оружие, документы и российские паспорта. При этом подлинность документов пока не установлена.

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