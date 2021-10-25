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Вирусная нагрузка: инфекционисты назвали основные признаки тяжелого пациента с COVID-19

Игорь Синельников

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Общество
Вирусная нагрузка: инфекционисты назвали основные признаки тяжелого пациента с COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Длительная высокая температура, которую не получается сбить, а также дыхательная недостаточность — при таких симптомах течение коронавируса может считаться тяжелым. Однако в каждом случае заболевание протекает по-разному, поэтому наличие этих симптомов необязательно означает, что человек не сможет выздороветь, считают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

По словам инфекциониста Ильи Акинфиева, признаки тяжелого течения коронавируса — длительная высокая температура и дыхательная недостаточность.

— Основные симптомы, которые говорят об утяжелении процесса, — длительная температура, не поддающаяся снижению при приеме жаропонижающих, резкое снижение сатурации (насыщения крови кислородом) и увеличение количества дыхательных движений. Чаще всего в реанимацию переводят именно из-за возникновения дыхательной недостаточности, — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что каждый человек переносит коронавирус индивидуально, поэтому даже при таких симптомах пациент имеет шансы на выздоровление. Большое влияние могут оказать факторы риска: отказ от вакцинации, позднее обращение к врачу, наличие лишнего веса или сахарного диабета.

С мнением Акинфиева согласен педиатр и инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что появление тяжелых симптомов часто провоцируется хроническими заболеваниями и другими факторами.

— Сильно влияют время госпитализации, сопутствующие заболевания, вирусная нагрузка (доза вируса, которую человек получил) и наличие предыдущего иммунитета, — рассказал он.

По мнению врача, не существует конкретных симптомов, которые говорят о том, что пациент не сможет справиться с коронавирусом: у каждого человека болезнь протекает по-своему. Тяжелый больной иногда непрогнозируемо приходит к легкому состоянию, как и легкий приходит к тяжелому, заключил он.

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