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Акция «Ночь искусств» пройдет в Музее Победы онлайн

Ольга Маркова

Развлечения
Акция «Ночь искусств» пройдет в Музее Победы онлайн
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 4 ноября примет участие в акции «Ночь искусств». Присоединиться к ней смогут все жители нашей страны, поскольку запланированные мероприятия пройдут в формате онлайн на сайте музея.

Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны. Гостей сайта музея ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции.

Старт мероприятиям дадут две виртуальные выставки, созданные на основе раритетов из фондов музея. В экспозиции «Военный плакат» можно увидеть 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков 1941–1945 годов, а также кадры военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла. Материалы выставки расскажут о судьбах художников Татьяны Ереминой, Виктора Иванова, Ираклия Тоидзе, Виктора Корецкого, Алексея Кокорекина.

Выставка «Боевой карандаш» посвящена творчеству художников из одноименного творческого объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939-1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков. Плакаты стали острым идейным оружием, вдохновлявшим на ожесточенное сопротивление врагу. В подборку вошли около 20 рисунков художников-графиков Валентина Курдова, Ивана Астапова, Владимира Гальбы, Василия Кобелева, Николая Быльева, Юрия Петрова, Николая Муратова и Владимира Тамби.

Намастер-классах посетители сайта музея научатся рисовать букеты и лепить декоративные панно.

Кроме того, состоится онлайн-кинопоказ, где пользователи увидят фильм «Воздушный извозчик». В центре сюжета — любовь военного летчика и оперной певицы.

Посетители смогут принять участие и в онлайн-экскурсиях: «Фронтовой портрет. Судьба солдата» о художниках-фронтовиках и героях их рисунков, а также семейными историями с интернет-пользователями поделятся Ольга Кабо, Мария Кисилева, Леонид Якубович, Александр Шаганов, Андрей Добров и Евгений Кунгуров.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

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