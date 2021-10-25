Московские врачи вылечили 3892 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За последние сутки в столице выявили 7778 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 25 октября.

— В Москве выявлено 7778 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1335 человек, скончались 83 пациента, — говорится в сообщении.

На аппаратах ИВЛ, по данным ведомства, в Москве находятся 711 человек. При этом за минувший день в городе выздоровели 3892 пациента после лечения от COVID-19.

Общее число москвичей, вылечившихся от коронавируса с начала пандемии, достигло 1 564 430, отмечается в Telegram-канале оперштаба.

Фото: Оперштаб

24 октября оперштаб напомнил, что прививка от COVID-19 является главным способом защиты от заболевания и механизмом прекращения распространения инфекции. В настоящее время в Москве открыты 50 пунктов, где горожане могут сделать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

Такие точки располагаются в 23 офисах «Мои документы», а также в 20 популярных общественных пространствах. Пункты оперативной диагностики принимают москвичей с 09:00 до 21:00.

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Положительный результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением заболевания. В случае положительного теста пациенту на месте сделают ПЦР, который покажет наличие или отсутствие у москвича COVID-19.