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Американские ученые создали материал, способный сохранять любую форму

Ирина Игнатенко

Общество
Американские ученые создали материал, способный сохранять любую форму
Фото: Pixabay

Научные работники Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона изобрели материал, способный изменять и сохранять любую возможную форму бесконечное количество раз.

По словам специалистов, новый материалможет быть использован в самых разных отраслях, в том числе в робототехнике, биотехнологиях и в архитектуре.

Специалистам удалось уравновесить такие характеристики, как жесткость материала и способность изменять форму за счет определенной комбинации упругих элементов и твердых конструкций. Правильно подобранные взаимосвязи нейтральных стабильных ячеек образуют баланс энергии, и материал быстро перестраивается в любое положение, передает «МИР 24».

Ученые отмечают, что при необходимости материал может принимать стабильную форму и сохранять ее.

22 октября стало известно, что российские ученые разработали голосовой детектор лжи. Создателем голосового полиграфа стал Максим Конобеевский. Он пояснил, что умная программа считывает вранье с голосовых связок. Перед началом тестирования на шею испытуемого надевается так называемый лорингофон. Это устройство, которое считывает показания голоса непосредственно со связок.

Источник: mir24.tv

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