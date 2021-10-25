Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве строят 2,6 миллиона «квадратов» жилья по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

По программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.

— В рамках реализации программы реновации уже построено два миллиона квадратных метров жилья — это 155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение, — рассказал представитель мэрии.

В городе продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 миллиона «квадратов», добавил он. При этом еще 157 новостроек на три миллиона квадратных метров проектируется, приводит слова Бочкарева Интерфакс.

20 октября Бочкарев рассказал, что число новых стартовых площадок по реновации достигло 153. Он отметил, что после отселения и сноса на указанных территориях возведут многоквартирные жилые дома.

В городе в рамках реализации программы, по его словам, уже ввели в эксплуатацию 155 новостроек. Их общая площадь составляет два миллиона квадратных метров.