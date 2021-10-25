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СМИ: Медианная зарплата в России выросла почти на десять процентов

Михаил Алимов

Общество
СМИ: Медианная зарплата в России выросла почти на десять процентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России медианная зарплата по итогам третьего квартала текущего года выросла на 9,2 процента, по сравнению с 2020 годом. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщается в исследовании «СберИндекса» и «Работы.ру».

Медианная зарплата — это доход среднестатистического работника. Он высчитан так, что у половины работающих россиян доход ниже этой суммы, а у другой половины — выше.

Зарплаты специалистов сферы информационных технологий и связи увеличились на 13,5 процента, финансов и страхования — на13,1, а торговли — на 12,9 процента.

При этом в области образования они выросли на 6,4 процента, а в здравоохранении упали на 0,9 процента, передает РБК.

А затраты на оплату труда у работодателей выросли на 13,8 процента, потому что туда включаются командировки, премии и прочие выплаты.

До этого профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков рассказал, что пандемия коронавируса многое изменила в жизни людей. Многим пришлось сменить приоритеты в жизни и профессию. Самой популярной стала работа тех, кто занят перемещением товаров. Например, курьеров, упаковщиков, тех, кто обслуживает склады. Также популярными остаются специалисты по информационным технологиям, айтишники, программисты и администраторы

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