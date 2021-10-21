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Эксперт рассказал, кого не коснутся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Виктория Непомнищева

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, кого не коснутся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Фото: pixabay.com

Нерабочие дни, которые ввели в России с 30 октября по 7 ноября, будут действовать не для всех жителей страны. Об этом заявил президент компании SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что, по его мнению, работать продолжат сотрудники предприятий непрерывного цикла (все, что касается обеспечения — прим. «ВМ»).

— Малый и средний бизнес, который в состоянии работать и не имеет прямого запрета, также продолжит свою деятельность. А бюджетная сфера будет отдыхать. Все счастливы от таких указов президента. Общепит где-то будет работать, где-то — нет. Там же есть определенные ограничения по регионам. На тех людях, кто работает в частном бизнесе, это вполне может сказаться негативно. Потому что бизнес еще не расплатился с долгами, которые появились в результате ограничений в первую волну. Общепит до сих пор в тяжелой ситуации, несмотря на то что заведения продолжили свою работу, — заключил эксперт.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».

Как именно работодатели должны будут оплатить нерабочие дни, включая 4 ноября, «ВМ» рассказал юрист Илья Глушко.

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