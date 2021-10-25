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Выставка «Александр Невский. Имя, символ, легенда» открылась в музеях Кремля

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Александр Невский. Имя, символ, легенда» открылась в музеях Кремля
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с3Карта всех событий

Музеи Московского Кремля представляют выставку «Александр Невский. Имя, символ, легенда». Экспозиция приурочена к празднованию 800-летия со дня рождения русского правителя и полководца великого князя Александра Невского.

Шлем, принадлежавший отцу Александра Невского, князю Ярославу Всеволодовичу, занимает особое место. О почитании Александра Невского в XVII–XVIII веках напоминают иконы и драгоценная фелонь с изображениями князя в монашеских одеждах как схимника.

Интерес к русскому национальному прошлому в XIX веке повлек за собой возникновение легенды, соединившей имя князя Александра Невского со шлемом царя Михаила Федоровича, созданным в XVII веке. Под влиянием этого мифа в произведениях изобразительного искусства шлем русского царя до сих пор часто связывают с образом Александра Невского. Именно в нем изображен князь на советском ордене Александра Невского, учрежденном в годы Великой Отечественной войны. Орден представлен среди экспонатов выставки.

Центральная часть выставки связана с историей ордена Святого Александра Невского, учрежденного в 1725 году. Орден стал наградой за военные и гражданские заслуги перед Отечеством. В экспозиции представлены знаки ордена Святого Александра Невского второй половины XVIII — начала XX века.

Уникальный комплекс церемониального костюма конца XVIII века включает облачения орденского герольда, кавалера и секретаря ордена Святого Александра Невского. В числе экспонатов рукописный оригинал «Установления для российских орденов» 1797 года, на страницах которого по велению императора Павла I были опубликованы статьи Статута ордена, изображены орденские знаки и костюмы.

Выставка открыта до 12 января 2022 года, сообщается на сайте музеев Кремля.

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