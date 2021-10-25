Андрей Бочкарев рассказал о строительстве школы и детского сада на севере Москвы

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Северный административный округ, Савёловский район Карта всех событий

Начальная школа и детский сад появятся в Савеловском районе города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.

— Мы обновляем инфраструктуру районов Москвы с учетом потребностей местных жителей. В частности, в Савеловском районе, где уже несколько десятилетий не возводили новые объекты образования, в этом году ввели школу на 550 мест с инновационным образовательным кластером, — рассказал представитель мэрии.

Градостроительно-земельная комиссия, по его словам, уже одобрила строительство еще двух объектов образования в районе. Блок начальных классов на 150 школьников и детский сад на 60 мест будут возведены за счет девелопера, добавил Бочкарев.

Новые объекты полностью обеспечат потребности жителей нового комплекса, отметил владелец компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей. Будущий проект должен стать продолжением концепции реорганизации точечных промзон в Москве, заключил он.

25 октября Бочкарев рассказал, что по программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. В городе продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 миллиона «квадратов», добавил заммэра.