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Доктор Ковальков объяснил, как питаться при удаленном желчном пузыре

Анна Михалюк

Общество
Доктор Ковальков объяснил, как питаться при удаленном желчном пузыре
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Диетолог Алексей Ковальков дал рекомендацию по питанию пациентам после удаления желчного пузыря.

— Можно столкнуться с образованием новых камней в желчных протоках уже при удаленном желчном пузыре. Нужно питаться дробно, особенно после операции в течение полугода–года. Нужно потреблять небольшое количество жиров, но они необходимы. Желчь должна отходить с небольшим количеством жира. С годами ваш организм адаптируется, и вы вообще забудете, что у вас желчный пузырь удален, и вы будете питаться как раньше, — рассказал врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Также диетолог отметил, что у 80 процентов его пациентов диагностируется жировой гепатоз печени, при котором орган буквально пронизывают жировые прослойки. Однако доктор успокаивает: гепатоз может исчезнуть, если человек худеет и правильно питается. В противном случае заболевание может привести даже к циррозу печени.

Ранее доктор Ковальков объяснил, почему алкоголь нежелательно употреблять во время похудения. Эксперт объясняет, что человеческий организм не может физиологически трансформировать калории из спирта в жир, однако процесс жиросжигания в организме будет приостановлен именно за счет алкоголя.

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