«Опасный сумасшедший требует опеки»: политолог оценил угрозы Украины направить ракеты на Москву

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Угроза Киева «направить» украинские ракеты на Москву прозвучала с целью привлечения внимания к стране и просьбы о помощи. Никаких собственных ракет и военных возможностей для реализации заявлений Украина не имеет. Но если британская техника будет размещена на украинской территории, то это будет представлять неотвратимую угрозу для РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

В воскресенье, 24 октября, внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой, ее могут использовать для давления на Кремль. Он отметил, что «полномасштабное нападение» России на Украину может закончиться «концом российской армии и концом Российской Федерации». Арестович назвал блефом все «угрозы» со стороны России, а также выразил мнение, что это «абсолютно проигрышный вариант».

По словам политолога, собственной военно-технической возможности направить что-либо на Москву страна не имеет, в ближайшие как минимум лет десять и не будет иметь. Заявление Арестовича похоже на шантаж, направленный на украинскую и европейскую аудиторию. Таким образом Киев хочет обратить на себя внимание и заявить о необходимой ему помощи, иначе он что-нибудь да натворит.

— Некая попытка изобразить из себя опасного сумасшедшего, которого надо срочно опекать. Но есть и более серьезная сторона данного вопроса. Зеленский готовится к поездке в Британию, где встанет вопрос о размещении британских ракет на Украине, причем класса «земля — земля». Эти ракеты могут быть потенциальной угрозой для России, — добавил Станкевич.

Эксперт подчеркнул, что такого рода военные поставки для России равносильны агрессии, прямой неотвратимой угрозе. Страна при их реализации в жизнь получит сигнал к активному противодействию.