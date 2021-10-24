Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина назвала действие, которое приведет к «концу России»

Виктория Храменкова

Политика
Украина назвала действие, которое приведет к «концу России»
Фото: president.gov.ua

Концом российской армии и концом Российской Федерации станет любое полномасштабное нападение России на Украину. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

— Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации, — отметил он.

Он назвал блефом все угрозы со стороны России. Также считает, что это абсолютно проигрышный вариант, передает РИА Новости.

— Задача такого блефа — напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей». Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут, — добавил Арестович.

Кроме этого, советник заключил, что лучшее, что можно сделать — договариваться между собой. Особенно, если использовать нормандский и минский форматы.

В этот день стало известно, что поисковые организации России и Украины обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.

Читайте также:
Россияотношения между странамиУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте