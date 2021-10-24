Украина назвала действие, которое приведет к «концу России»

Фото: president.gov.ua

Концом российской армии и концом Российской Федерации станет любое полномасштабное нападение России на Украину. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

— Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации, — отметил он.

Он назвал блефом все угрозы со стороны России. Также считает, что это абсолютно проигрышный вариант, передает РИА Новости.

— Задача такого блефа — напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей». Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут, — добавил Арестович.

Кроме этого, советник заключил, что лучшее, что можно сделать — договариваться между собой. Особенно, если использовать нормандский и минский форматы.

В этот день стало известно, что поисковые организации России и Украины обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.