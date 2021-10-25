Выставка «Тепло наших тел» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Тепло наших тел».

Посетители узнают, как живые организмы согреваются и охлаждаются, как регулируют температуру тела и видят тепло с помощью хитроумных изобретений природы. Главные экспонаты экспозиции — произведения искусства из керамики, фаянса, бронзы, фарфора, латуни, шамота, алюминия и стекла — созданы теплом человеческих рук и вышли из жара печи.

Удивительные примеры получения и сохранения тепла в природе иллюстрируют произведения анималистики из коллекции музея —работы мэтров жанра В. А. Ватагина, А. Н. Комарова и современных авторов М. Г. Островской, И. П. Маковеевой, Е. И. Гатиловой.

Большую часть тепла живые организмы получают от Солнца. Но некоторые организмы используют альтернативные источники — энергию Земли и химических соединений. В холодных широтах можно погреться вблизи гейзера, а в глубинах океана источником тепла служат потоки воды, которые вырываются из недр Земли. Иногда, чтобы быстро согреться, животные пользуются ресурсами собственного организма.

Однако экстремальный нагрев разрушителен для организма. А потому обитатели засушливых регионов планеты знают немало уловок для быстрого охлаждения.

Выставка открыта с 2 ноября по 6 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.