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Песков заявил, что власти наладили механизм за контролем цен на продукты в России

Михаил Алимов

Общество
Песков заявил, что власти наладили механизм за контролем цен на продукты в России
Фото: Администрация президента РФ

Российские власти постоянно следят за ценами на продовольствие и наладили механизм по контролю за их повышением. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом на ситуацию влияют еще и другие факторы.

— Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура, — передает его слова РИА Новости.

Песков отметил, что в кабинете министров ведется разновекторная работа в этом направлении.

До этого сообщалось, что на 10–20 процентов в России могут подорожать гречка, овсянка и хлопья. Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

При этом, как отмечают специалисты, такая ситуация могла наступить еще раньше, но поставщики за счет уменьшения собственной выгоды не поднимали цены. Теперь они или должны поднять стоимость, или уйти с рынка, объяснил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

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