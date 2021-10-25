Диетолог рассказал, как питаться, чтобы не отекать

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Доктор Алексей Ковальков рассказал, от каких продуктов чаще всего отекают люди.

— Среди врачей есть такое правило: если у пациента отекает лицо, то проблема в почках, а если отекают нижние конечности – это забор воды за счет потребления алкоголя, соли или казеина, который содержится в твороге. Анализы на мочевину и креатин сразу показывают функционирование почек. Если они в норме, то нужно искать факторы, которые задерживают воду. Кто ест творог каждый день, склонны к отечности. 100 граммов чистого алкоголя задерживают до полутора литров воды, 10 граммов соли, которая содержится в 100 граммах соленой рыбы, задерживают обычно тоже около 1,5 литров воды, — напоминает врач.

Также эксперт рассказал, как нужно питаться после удаления желчного пузыря. Главный принцип — дробное питание.

Кроме этого, доктор дал рекомендацию тем, кто привык что-то есть перед телевизором. Вместо привычных семечек, фисташек и чипсов он советует есть сладкий перец, макая его в специи. Такой суперфуд, по мнению врача, положительно скажется на фигуре.