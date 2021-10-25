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Выплаты в 50 тысяч рублей к годовщине открытия «Дороги жизни» получат более 77 тысяч человек

Михаил Алимов

Общество
Выплаты в 50 тысяч рублей к годовщине открытия «Дороги жизни» получат более 77 тысяч человек
Фото: пресс-служба Музея Победы

Выплаты в 50 тысяч рублей к 80-летию открытия «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде получат более 77 тысяч человек. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

— Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией, — цитирует пресс-служба главу Минтруда Антона Котякова.

Всего выплату получат свыше 77 тысяч ветеранов, передает РИА Новости.

Во вторник, 19 октября, сообщалось, что кабмин России направит около четырех миллиардов рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Их обеспечат единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей.

Выплаты коснутся тех ветеранов, у которых есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства будут направлены не только тем ветеранам, которые живут в России, но и тем, кто в настоящее время проживает в Абхазии, Южной Осетии, Латвии, Литве и Эстонии.

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