Правительство направит почти 4 миллиарда рублей на выплаты ветеранам-блокадникам

Фото: Правительство РФ

Кабмин России направит около четырех миллиардов рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Их обеспечат единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей. Об этом во вторник, 19 октября, сообщается на сайте правительства РФ.

Выплаты коснутся тех ветеранов, у которых есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства будут направлены не только тем ветеранам, которые живут в России, но и тем, кто в настоящее время проживает в Абхазии, Южной Осетии, Латвии, Литве и Эстонии.

— Принятое решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни. Именно по ней шло снабжение и вывозились люди из блокадного Ленинграда, — говорится в постановлении.

Накануне стало известно, что российским семьям с детьми дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей в качестве поддержки. Средства будут выплачиваться ежемесячно. Размер выплаты будет рассчитываться на основании среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума по субъекту.