Музей Москвы пригласил горожан на театральные выходные

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы в ноябре приглашает взрослых и детей увидеть спектакли лучших камерных театров города.

В субботу, 13 ноября, продюсерское бюро «Опус» и театр «Моника и дрозд» представят спектакль «Эмили Браун и ее кролик». Зрители увидят трогательную историю о дружбе девочки и старого серого кролика по имени Стэнли. Когда главный лакей королевы предлагает обменять его на новенького плюшевого мишку, Эмили решительно отказывается. Разозлившись, королева приказывает украсть Стэнли.

На следующий день Театр из пластилина покажет постановку «Улитка и кит» по мотивам сказки Джулии Дональдсон. После спектакля пройдет мастер-класс, где участники слепят из пластилина свою Улитку.

Через неделю, 20 ноября, проект «Дары музыки» презентует спектакль «Старушка, которая давала имена». В ноябрьской афише также значатся два спектакля: импровизация «Красная шапка» и постановка-наблюдение «Вещи» от Импрессивной клоунады. Это постановки без слов и декораций на языке пантомимы, клоунады и драматической игры.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.