Зоологический музей представил программу на праздничные выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 2 Карта всех событий

Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова с 4 по 7 ноября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничной программе, которая включает экскурсии, лекции, игры.

В четверг, 4 ноября, гости смогут посетить музей с тематическими экскурсиями по экспозиции; «Путешествие к лемурам и не только» — с рассказом о пингвинах, шимпанзе и коне полицейского; выставку «Мир рептилий». В программе «Бионика» участники подсмотрят за животными и узнают, как ученые и инженеры используют удивительные природные технологии. Взрослая аудитория приглашается на игру «Зоомафия».

На следующий день состоятся экскурсия «Путешествие к лемурам», выставка «Мир рептилий» и программа «Бионика».

В субботу, 6 ноября, на интерактивном занятии «Моллюски» взрослым и детям расскажут о многообразии водных и наземных моллюсков. Также состоятся экскурсии по выставке «Мир рептилий», «Малыши в природе» и обзорная.

В завершающий выходной день ребята смогут посетить занятия из цикла Хохины сказки «Большой друг» и «Паукообразные». А экскурсия «Звери и птицы Арктики и Антарктики» расскажет о том, как птицы и звери приспособились не только выживать в суровых климатических условиях, но и чувствовать себя там как дома.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.