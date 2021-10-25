Депздрав оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве

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Москва справляется со спросом на вакцинацию от коронавируса, всего доступно 57 процентов мест для записи на прививку на две недели. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в понедельник, 25 октября.

— Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию: на две недели для записи в пункты вакцинации на базе поликлиник доступны около 57 процентов слотов, причем на ближайшие три дня — 21 процент также свободны, — говорится в сообщении.

В некоторые торговые центры, по данным ведомства, 25 октября одновременно пришло больше человек. Но вакцинация проводится с соблюдением мер безопасности, а для ускорения процедуры направлены дополнительные бригады медицинских работников, подчеркнули в департаменте.

Специалистов направят и в другие крупные пункты Москвы при увеличении спроса на вакцинацию, уточнили в ведомстве. Так, мощности пункта в ГУМе загружены на 30 процентов, а в Лужниках — на 20, отмечает РИА Новости.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.