Политолог рассказал, когда могут нормализоваться цены на газ в Европе

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, когда цены на газ в Европе перестанут расти и вернутся к обычным значениям.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Взгляд.ру».

Рар отметил, что в Германии высшее политическое руководство и все эксперты считают, что цены на газ резко упадут в мае — апреле 2022 года и ситуация нормализуется.

— Возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, будут внедряться все больше и больше в экономику, таким образом ситуация на энергетическом рынке нормализуется. Но реальная ситуация складывается по-разному. На юге Европы проблемы возникают серьезные с недостатком газа, там могут пошатнуться экономические системы. На севере Европы стоит вопрос гордости и денег, — отметил он в комментарии изданию Nation news.

По его словам, Европа совершила ошибку, перестав в этом году приобретать источники энергии, исходя из перехода на зеленую экономику, теперь ей придется расплачиваться за свои ошибки.

Как отметил политолог, страны ЕС вернутся к старым и традиционным энергоисточникам, чтобы пережить зиму. Если Германия начнет закупать уголь и газ в большом количестве, тогда другие страны тоже возьмут с нее пример.

До этого политолог объяснил заявление Германии по «Северному потоку — 2».